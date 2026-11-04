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04.11.2026 15:58:45
STOXX-Handel: Euro STOXX 50 im Aufwind
Um 15:41 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 2,10 Prozent fester bei 6 273,62 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,333 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,041 Prozent fester bei 6 147,10 Punkten, nach 6 144,56 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6 274,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 147,10 Punkten lag.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 6 238,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 486,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 04.11.2025, einen Stand von 5 660,20 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,23 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Bank (+ 5,83 Prozent auf 32,24 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 4,91 Prozent auf 6,32 EUR), UniCredit (+ 4,40 Prozent auf 78,61 EUR), Bayer (+ 4,01 Prozent auf 53,92 EUR) und adidas (+ 3,81 Prozent auf 174,50 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-4,22 Prozent auf 124,30 EUR), Infineon (-1,30 Prozent auf 51,72 EUR), Eni (-0,87 Prozent auf 26,08 EUR), Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 314,60 EUR) und Rheinmetall (+ 0,34 Prozent auf 1 008,20 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 464 228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 542,669 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|ASML NV
|1 250,00
|2,85%
|Bayer
|55,10
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|Deutsche Bank AG
|31,97
|-1,45%
|Deutsche Börse AG
|325,30
|-0,21%
|Deutsche Telekom AG
|26,10
|-0,04%
|Eni S.p.A.
|25,20
|0,48%
|Infineon AG
|46,05
|2,33%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,12
|-1,31%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|42,00
|-1,01%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,21
|-0,22%
|Rheinmetall AG
|831,80
|0,28%
|Siemens Energy AG
|113,76
|0,85%
|TotalEnergies
|80,17
|1,35%
|UniCredit S.p.A.
|75,95
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