STOXX-Handel: Euro STOXX 50 im Plus

Um 15:41 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,22 Prozent auf 6 358,28 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,349 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,164 Prozent auf 6 354,79 Punkte an der Kurstafel, nach 6 344,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 6 351,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 421,74 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,12 Prozent aufwärts. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 328,09 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, den Wert von 5 881,51 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 5 319,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8,68 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 4,98 Prozent auf 62,43 EUR), Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 148,88 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,44 Prozent auf 6,60 EUR), Eni (+ 0,50 Prozent auf 24,00 EUR) und SAP SE (+ 0,50 Prozent auf 156,70 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,36 Prozent auf 74,34 EUR), Deutsche Telekom (-2,36 Prozent auf 26,46 EUR), BASF (-1,89 Prozent auf 50,27 EUR), adidas (-1,86 Prozent auf 158,25 EUR) und BMW (-1,66 Prozent auf 59,18 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 126 575 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 525,016 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at