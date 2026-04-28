STOXX-Handel: Euro STOXX 50 in Grün

Um 12:10 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,23 Prozent auf 5 874,04 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,922 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,030 Prozent auf 5 862,10 Punkte an der Kurstafel, nach 5 860,32 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 885,15 Punkte, das Tagestief hingegen 5 848,45 Zähler.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 505,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, wies der Euro STOXX 50 5 933,20 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 170,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 0,404 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 3,45 Prozent auf 23,68 EUR), UniCredit (+ 3,18 Prozent auf 66,44 EUR), Siemens (+ 1,15 Prozent auf 254,75 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,11 Prozent auf 5,74 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,05 Prozent auf 27,40 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-3,07 Prozent auf 37,20 EUR), Siemens Energy (-2,12 Prozent auf 173,66 EUR), Infineon (-0,65 Prozent auf 53,25 EUR), Deutsche Telekom (-0,60 Prozent auf 26,71 EUR) und Rheinmetall (-0,56 Prozent auf 1 338,20 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 036 367 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 481,618 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,38 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,62 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at