EURO STOXX 50
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16.11.2026 12:26:54
STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein
Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,16 Prozent tiefer bei 6 376,42 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,502 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,038 Prozent auf 6 389,28 Punkte an der Kurstafel, nach 6 386,86 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 371,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 391,15 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 204,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 539,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 693,77 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,99 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,74 Prozent auf 794,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 26,89 EUR), Bayer (+ 0,92 Prozent auf 57,04 EUR), Airbus SE (+ 0,77 Prozent auf 208,35 EUR) und adidas (+ 0,65 Prozent auf 178,80 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens (-2,51 Prozent auf 272,40 EUR), Infineon (-0,92 Prozent auf 49,42 EUR), UniCredit (-0,87 Prozent auf 83,00 EUR), Enel (-0,79 Prozent auf 9,88 EUR) und Siemens Energy (-0,50 Prozent auf 130,62 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 423 954 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 515,998 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|179,30
|1,07%
|Airbus SE
|208,15
|0,85%
|ASML NV
|1 306,00
|-3,67%
|Bayer
|57,18
|1,17%
|Deutsche Telekom AG
|27,05
|2,35%
|Enel S.p.A.
|9,80
|-1,23%
|Infineon AG
|49,05
|-2,73%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,71
|0,27%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,17
|0,03%
|Rheinmetall AG
|789,40
|2,96%
|Siemens AG
|271,30
|-2,90%
|Siemens Energy AG
|129,24
|-1,81%
|TotalEnergies
|82,27
|0,17%
|UniCredit S.p.A.
|83,54
|-0,36%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 372,67
|-0,22%
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