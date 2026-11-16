STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein

Der Euro STOXX 50 zeigt sich derzeit wenig verändert.

Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,16 Prozent tiefer bei 6 376,42 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,502 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,038 Prozent auf 6 389,28 Punkte an der Kurstafel, nach 6 386,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 371,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 391,15 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 204,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 539,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 693,77 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,99 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,74 Prozent auf 794,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 26,89 EUR), Bayer (+ 0,92 Prozent auf 57,04 EUR), Airbus SE (+ 0,77 Prozent auf 208,35 EUR) und adidas (+ 0,65 Prozent auf 178,80 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens (-2,51 Prozent auf 272,40 EUR), Infineon (-0,92 Prozent auf 49,42 EUR), UniCredit (-0,87 Prozent auf 83,00 EUR), Enel (-0,79 Prozent auf 9,88 EUR) und Siemens Energy (-0,50 Prozent auf 130,62 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 423 954 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 515,998 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at