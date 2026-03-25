Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
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25.03.2026 17:59:03
STOXX-Handel: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels zu
Der Euro STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 1,01 Prozent auf 5 637,68 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,683 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,484 Prozent auf 5 608,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 581,29 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 683,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 606,78 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3,02 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 173,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 746,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 475,08 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 3,64 Prozent ein. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,55 Prozent auf 158,40 EUR), Infineon (+ 3,51 Prozent auf 39,66 EUR), Deutsche Bank (+ 3,22) Prozent auf 25,80 EUR), Eni (+ 2,50 Prozent auf 23,21 EUR) und BASF (+ 2,40 Prozent auf 50,02 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Deutsche Börse (-1,08 Prozent auf 238,90 EUR), SAP SE (-0,49 Prozent auf 146,90 EUR), Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 32,32 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,36 Prozent auf 44,98 EUR) und adidas (+ 0,38 Prozent auf 132,65 EUR) unter Druck.
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 331 553 Aktien gehandelt. Mit 463,118 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,24 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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