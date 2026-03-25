Intesa Sanpaolo Aktie

Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 25.03.2026 17:59:03

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels zu

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels zu

Am Abend zeigten sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Der Euro STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 1,01 Prozent auf 5 637,68 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,683 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,484 Prozent auf 5 608,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 581,29 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 683,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 606,78 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3,02 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 173,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 746,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 475,08 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 3,64 Prozent ein. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,55 Prozent auf 158,40 EUR), Infineon (+ 3,51 Prozent auf 39,66 EUR), Deutsche Bank (+ 3,22) Prozent auf 25,80 EUR), Eni (+ 2,50 Prozent auf 23,21 EUR) und BASF (+ 2,40 Prozent auf 50,02 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Deutsche Börse (-1,08 Prozent auf 238,90 EUR), SAP SE (-0,49 Prozent auf 146,90 EUR), Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 32,32 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,36 Prozent auf 44,98 EUR) und adidas (+ 0,38 Prozent auf 132,65 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 331 553 Aktien gehandelt. Mit 463,118 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,24 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
23.03.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
19.03.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
19.03.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
03.03.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 132,95 -0,52% adidas
Ahold Delhaize (Ahold) 40,07 -1,72% Ahold Delhaize (Ahold)
ASML NV 1 204,00 -0,82% ASML NV
BASF 49,80 1,69% BASF
Deutsche Bank AG 25,70 1,88% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 238,50 -1,16% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 32,22 -0,74% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 44,89 0,31% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 23,21 2,93% Eni S.p.A.
Infineon AG 39,51 1,05% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,22 1,65% Intesa Sanpaolo S.p.A.
SAP SE 146,42 -1,20% SAP SE
Siemens Energy AG 157,90 3,54% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 88,08 -0,29% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 649,33 1,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen