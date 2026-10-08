BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
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08.10.2026 09:28:45
STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
Am Donnerstag steht der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 1,29 Prozent im Minus bei 6 100,26 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,374 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,391 Prozent tiefer bei 6 156,11 Punkten in den Handel, nach 6 180,29 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6 094,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 156,11 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gab der Euro STOXX 50 bereits um 2,46 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 08.09.2026, mit 6 413,17 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 204,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 649,73 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,27 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 0,52 Prozent auf 24,26 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,11 EUR), Deutsche Börse (+ 0,27 Prozent auf 293,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,23 Prozent auf 517,80 EUR) und BASF (+ 0,02 Prozent auf 51,19 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Infineon (-2,87 Prozent auf 59,20 EUR), UniCredit (-2,70 Prozent auf 75,73 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,57 Prozent auf 6,10 EUR), Siemens (-2,23 Prozent auf 265,15 EUR) und Bayer (-1,57 Prozent auf 43,28 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 338 819 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 630,698 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel
In diesem Jahr verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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