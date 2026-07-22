DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Index im Fokus
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22.07.2026 09:29:08
STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,47 Prozent tiefer bei 6 256,26 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,351 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,232 Prozent auf 6 271,06 Punkte an der Kurstafel, nach 6 285,63 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 6 252,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 271,06 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,517 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 22.06.2026, mit 6 311,32 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 5 906,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 290,48 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,94 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 5,58 Prozent auf 205,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,76 Prozent auf 506,20 EUR), Eni (+ 0,62 Prozent auf 22,05 EUR), Allianz (+ 0,50 Prozent auf 424,90 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,47 Prozent auf 6,40 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-1,39 Prozent auf 134,52 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,26 Prozent auf 56,40 EUR), Infineon (-1,20 Prozent auf 66,73 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,19 Prozent auf 71,70 EUR) und Siemens Energy (-1,01 Prozent auf 156,54 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 213 613 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 586,144 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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22.07.26
|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|13.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|13.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|205,15
|-0,97%
|Allianz
|424,00
|-0,40%
|ASML NV
|1 580,20
|0,32%
|BASF
|48,93
|0,20%
|Deutsche Telekom AG
|26,24
|-3,53%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,36
|-0,95%
|Eni S.p.A.
|22,89
|2,62%
|Infineon AG
|66,86
|-3,83%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,32
|-1,00%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|505,20
|0,24%
|SAP SE
|129,80
|-0,54%
|Siemens Energy AG
|151,10
|0,04%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|72,72
|-0,16%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 213,65
|-1,64%
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