DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Index im Fokus 22.07.2026 09:29:08

STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittwochmorgen.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,47 Prozent tiefer bei 6 256,26 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,351 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,232 Prozent auf 6 271,06 Punkte an der Kurstafel, nach 6 285,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 6 252,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 271,06 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,517 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 22.06.2026, mit 6 311,32 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 5 906,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 290,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,94 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 5,58 Prozent auf 205,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,76 Prozent auf 506,20 EUR), Eni (+ 0,62 Prozent auf 22,05 EUR), Allianz (+ 0,50 Prozent auf 424,90 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,47 Prozent auf 6,40 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-1,39 Prozent auf 134,52 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,26 Prozent auf 56,40 EUR), Infineon (-1,20 Prozent auf 66,73 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,19 Prozent auf 71,70 EUR) und Siemens Energy (-1,01 Prozent auf 156,54 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 213 613 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 586,144 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 205,15 -0,97% Airbus SE
Allianz 424,00 -0,40% Allianz
ASML NV 1 580,20 0,32% ASML NV
BASF 48,93 0,20% BASF
Deutsche Telekom AG 26,24 -3,53% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 56,36 -0,95% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 22,89 2,62% Eni S.p.A.
Infineon AG 66,86 -3,83% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,32 -1,00% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 505,20 0,24% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
SAP SE 129,80 -0,54% SAP SE
Siemens Energy AG 151,10 0,04% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 72,72 -0,16% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 213,65 -1,64%

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