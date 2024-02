STOXX-Handel: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind

Zum Handelsschluss hielten sich die Börsianer in Europa zurück.

Schlussendlich ging der Euro STOXX 50 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 4 714,51 Punkten aus dem Freitagshandel. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,083 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,012 Prozent höher bei 4 711,33 Punkten in den Handel, nach 4 710,78 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 723,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 696,51 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,26 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 09.01.2024, den Stand von 4 467,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 229,20 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.02.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 250,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 4,47 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 4 723,77 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Stellantis (+ 1,61 Prozent auf 22,51 EUR), Infineon (+ 1,48 Prozent auf 33,64 EUR), Ferrari (+ 0,93 Prozent auf 357,00 EUR), SAP SE (+ 0,19 Prozent auf 168,32 EUR) und Bayer (+ 0,14 Prozent auf 27,79 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-2,51 Prozent auf 165,52 EUR), BASF (-1,53 Prozent auf 44,02 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,51 Prozent auf 2,77 EUR), Enel (-0,89 Prozent auf 5,90 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,85 Prozent auf 42,36 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 4 747 221 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 391,161 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

2024 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,28 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at