Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kursverlauf
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20.03.2026 17:59:10
STOXX-Handel Euro STOXX 50 letztendlich in Rot
Letztendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,92 Prozent leichter bei 5 506,13 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,811 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,452 Prozent auf 5 639,19 Punkte an der Kurstafel, nach 5 613,83 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 503,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 687,19 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3,67 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 20.02.2026, bei 6 131,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 5 760,35 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 5 450,93 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 5,88 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 503,37 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 1,48 Prozent auf 37,65 EUR), adidas (+ 0,19 Prozent auf 133,50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,14 Prozent auf 43,99 EUR), Bayer (-0,21 Prozent auf 38,39 EUR) und BASF (-0,28 Prozent auf 46,00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-5,23 Prozent auf 59,43 EUR), SAP SE (-3,86 Prozent auf 153,82 EUR), Siemens Energy (-3,40 Prozent auf 140,75 EUR), Siemens (-3,11 Prozent auf 203,75 EUR) und Rheinmetall (-3,03 Prozent auf 1 503,00 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 21 341 914 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 450,399 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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