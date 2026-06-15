Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50 im Fokus 15.06.2026 17:58:49

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 verzeichnete letztendlich Kursanstiege.

Letztendlich stand im STOXX-Handel ein Plus von 0,78 Prozent auf 6 235,97 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,358 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,610 Prozent auf 6 225,36 Punkte an der Kurstafel, nach 6 187,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6 224,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 294,68 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 15.05.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 827,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 716,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 290,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,59 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 294,68 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Bank (+ 4,31 Prozent auf 29,98 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,83 Prozent auf 49,38 EUR), Airbus SE (+ 2,51 Prozent auf 183,76 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,26 Prozent auf 90,42 EUR) und Siemens (+ 2,21 Prozent auf 270,35 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-4,60 Prozent auf 1 150,20 EUR), Eni (-3,79 Prozent auf 22,07 EUR), Deutsche Telekom (-1,66 Prozent auf 27,85 EUR), Deutsche Börse (-0,72 Prozent auf 247,70 EUR) und BASF (-0,56 Prozent auf 49,23 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 9 492 464 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

mehr Analysen
09.06.26 BASF Neutral UBS AG
08.06.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 186,38 0,90% Airbus SE
ASML NV 1 646,00 5,62% ASML NV
BASF 49,90 1,91% BASF
Deutsche Bank AG 30,97 3,22% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 245,70 -0,93% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,97 -2,03% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 21,98 0,32% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,09 1,03% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,73 -2,15% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 169,80 1,93% Rheinmetall AG
Siemens AG 274,00 0,85% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 86,46 -2,13% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 293,27 0,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX mit Schwankungen -- Wall Street uneins -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, der deutsche Leitindex gibt erneut nach. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen