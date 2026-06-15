STOXX-Handel: Euro STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen

Letztendlich stand im STOXX-Handel ein Plus von 0,78 Prozent auf 6 235,97 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,358 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,610 Prozent auf 6 225,36 Punkte an der Kurstafel, nach 6 187,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6 224,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 294,68 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 15.05.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 827,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 716,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 290,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,59 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 294,68 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Bank (+ 4,31 Prozent auf 29,98 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,83 Prozent auf 49,38 EUR), Airbus SE (+ 2,51 Prozent auf 183,76 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,26 Prozent auf 90,42 EUR) und Siemens (+ 2,21 Prozent auf 270,35 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-4,60 Prozent auf 1 150,20 EUR), Eni (-3,79 Prozent auf 22,07 EUR), Deutsche Telekom (-1,66 Prozent auf 27,85 EUR), Deutsche Börse (-0,72 Prozent auf 247,70 EUR) und BASF (-0,56 Prozent auf 49,23 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 9 492 464 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at