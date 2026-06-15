Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Euro STOXX 50 im Fokus
|
15.06.2026 17:58:49
STOXX-Handel: Euro STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen
Letztendlich stand im STOXX-Handel ein Plus von 0,78 Prozent auf 6 235,97 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,358 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,610 Prozent auf 6 225,36 Punkte an der Kurstafel, nach 6 187,63 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6 224,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 294,68 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 15.05.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 827,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 716,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 290,47 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,59 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 294,68 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Bank (+ 4,31 Prozent auf 29,98 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,83 Prozent auf 49,38 EUR), Airbus SE (+ 2,51 Prozent auf 183,76 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,26 Prozent auf 90,42 EUR) und Siemens (+ 2,21 Prozent auf 270,35 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-4,60 Prozent auf 1 150,20 EUR), Eni (-3,79 Prozent auf 22,07 EUR), Deutsche Telekom (-1,66 Prozent auf 27,85 EUR), Deutsche Börse (-0,72 Prozent auf 247,70 EUR) und BASF (-0,56 Prozent auf 49,23 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 9 492 464 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BASF
|
15.06.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.06.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
15.06.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15.06.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15.06.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
12.06.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
12.06.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Mittag (finanzen.at)
|
12.06.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu BASF
|09.06.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|186,38
|0,90%
|ASML NV
|1 646,00
|5,62%
|BASF
|49,90
|1,91%
|Deutsche Bank AG
|30,97
|3,22%
|Deutsche Börse AG
|245,70
|-0,93%
|Deutsche Telekom AG
|26,97
|-2,03%
|Eni S.p.A.
|21,98
|0,32%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,09
|1,03%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,73
|-2,15%
|Rheinmetall AG
|1 169,80
|1,93%
|Siemens AG
|274,00
|0,85%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|86,46
|-2,13%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 293,27
|0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX mit Schwankungen -- Wall Street uneins -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, der deutsche Leitindex gibt erneut nach. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.