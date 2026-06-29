SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Euro STOXX 50 im Fokus
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29.06.2026 17:58:55
STOXX-Handel: Euro STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen
Letztendlich stand im STOXX-Handel ein Plus von 0,21 Prozent auf 6 234,91 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,358 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,051 Prozent auf 6 224,74 Punkte an der Kurstafel, nach 6 221,55 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6 202,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 240,00 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 29.05.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 050,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 505,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 325,64 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,57 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 337,22 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,57 Prozent auf 970,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,04 Prozent auf 157,06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,59 Prozent auf 485,30 EUR), Eni (+ 1,19 Prozent auf 20,39 EUR) und SAP SE (+ 1,11 Prozent auf 136,64 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-5,45 Prozent auf 24,82 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,93 Prozent auf 71,36 EUR), BMW (-2,64 Prozent auf 57,50 EUR), Bayer (-2,06 Prozent auf 46,03 EUR) und BASF (-1,74 Prozent auf 46,93 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 13 278 461 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 608,267 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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