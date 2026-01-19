STOXX-Handel Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus

Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel schlussendlich um 1,72 Prozent auf 5 925,62 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,108 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,905 Prozent schwächer bei 5 974,89 Punkten, nach 6 029,45 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 919,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 974,89 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 19.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 760,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 607,39 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 148,30 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,29 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 6,95 Prozent auf 44,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,96 Prozent auf 27,58 EUR), Rheinmetall (+ 0,95 Prozent auf 1 920,00 EUR), Eni (+ 0,16 Prozent auf 16,51 EUR) und Allianz (-0,34 Prozent auf 379,30 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen adidas (-5,19 Prozent auf 151,55 EUR), BMW (-3,43 Prozent auf 85,68 EUR), Airbus SE (-3,20 Prozent auf 210,35 EUR), Infineon (-3,09 Prozent auf 40,64 EUR) und Enel (-3,09 Prozent auf 9,10 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 8 406 215 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 452,408 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at