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STOXX-Handel im Blick 20.10.2026 09:28:50

STOXX-Handel Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus

STOXX-Handel Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus

Das macht der Euro STOXX 50 am Dienstag.

Um 09:12 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,55 Prozent leichter bei 6 110,94 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,343 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,388 Prozent leichter bei 6 120,97 Punkten, nach 6 144,81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 110,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 121,99 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 236,20 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Wert von 6 227,40 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 680,93 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4,45 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 202,95 EUR), adidas (+ 0,92 Prozent auf 159,35 EUR), Deutsche Börse (+ 0,91) Prozent auf 310,50 EUR), BMW (+ 0,67 Prozent auf 57,28 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,44 Prozent auf 545,20 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens (-3,44 Prozent auf 257,05 EUR), Infineon (-2,86 Prozent auf 51,02 EUR), Siemens Energy (-2,75 Prozent auf 129,48 EUR), Rheinmetall (-2,47 Prozent auf 1 033,60 EUR) und Airbus SE (-0,95 Prozent auf 192,42 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 270 022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 569,339 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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