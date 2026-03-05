STOXX-Handel Euro STOXX 50 nachmittags mit Abgaben

Am Donnerstag sinkt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,69 Prozent auf 5 830,45 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,862 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,060 Prozent auf 5 867,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 870,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 811,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 914,11 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 4,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 925,70 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 5 723,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 489,12 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,341 Prozent zurück. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. Bei 5 736,80 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 4,44 Prozent auf 148,10 EUR), SAP SE (+ 2,16 Prozent auf 171,00 EUR), Eni (+ 1,06 Prozent auf 20,19 EUR), Airbus SE (+ 0,95 Prozent auf 178,92 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,71 Prozent auf 242,40 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,32 Prozent auf 46,04 EUR), Rheinmetall (-3,54 Prozent auf 1 580,50 EUR), Siemens Energy (-2,83 Prozent auf 158,15 EUR), Siemens (-2,34 Prozent auf 227,45 EUR) und UniCredit (-2,15 Prozent auf 67,39 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3 175 844 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 447,779 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,43 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at