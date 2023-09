STOXX-Handel Euro STOXX 50 notiert im Plus

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am Mittag Kursanstiege.

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,37 Prozent auf 4 261,61 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,785 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,012 Prozent auf 4 245,39 Punkte an der Kurstafel, nach 4 245,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4 262,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 230,33 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 212,95 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.06.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 362,38 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 19.09.2022, wurde der Euro STOXX 50 mit 3 499,49 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 10,52 Prozent aufwärts. Bei 4 491,51 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,65 Prozent auf 23,84 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,92 Prozent auf 110,58 EUR), Deutsche Börse (+ 1,37 Prozent auf 166,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,80 Prozent auf 378,90 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,68 Prozent auf 66,89 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Eni-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 15 743 753 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 380,151 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die Stellantis-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at