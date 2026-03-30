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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Euro STOXX 50 im Fokus 30.03.2026 15:58:40

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Plus

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Plus

Wenig verändert zeigt sich der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag.

Um 15:42 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,16 Prozent auf 5 514,50 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,626 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,229 Prozent auf 5 493,20 Punkte an der Kurstafel, nach 5 505,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5 484,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 556,87 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 138,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 796,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 331,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 5,74 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Enel (+ 2,95 Prozent auf 9,35 EUR), Eni (+ 2,87 Prozent auf 24,53 EUR), SAP SE (+ 2,40 Prozent auf 145,98 EUR), Deutsche Börse (+ 1,09 Prozent auf 241,50 EUR) und Bayer (+ 1,07 Prozent auf 38,67 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-1,22 Prozent auf 141,75 EUR), Airbus SE (-1,16 Prozent auf 158,66 EUR), Siemens (-0,59 Prozent auf 203,70 EUR), UniCredit (-0,54 Prozent auf 59,42 EUR) und Deutsche Bank (-0,40 Prozent auf 24,82 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 292 285 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 441,843 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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