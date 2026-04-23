STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter

Um 15:42 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,19 Prozent tiefer bei 5 895,08 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,962 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,309 Prozent schwächer bei 5 887,98 Punkten, nach 5 906,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 844,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 900,82 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,59 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 23.03.2026, bei 5 574,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 948,20 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 098,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,764 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 8,10 Prozent auf 53,39 EUR), Siemens Energy (+ 2,38 Prozent auf 182,66 EUR), BASF (+ 1,55 Prozent auf 54,34 EUR), Eni (+ 0,96 Prozent auf 23,26 EUR) und Enel (+ 0,82 Prozent auf 9,84 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-4,89 Prozent auf 142,50 EUR), Deutsche Bank (-2,10 Prozent auf 27,25 EUR), UniCredit (-2,04 Prozent auf 64,86 EUR), adidas (-1,38 Prozent auf 139,60 EUR) und Rheinmetall (-1,17 Prozent auf 1 406,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 706 159 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 476,762 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at