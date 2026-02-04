Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Euro STOXX 50 im Fokus
|
04.02.2026 17:58:53
STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter
Am Mittwoch notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,23 Prozent schwächer bei 5 981,51 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,069 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,105 Prozent auf 5 989,07 Punkte an der Kurstafel, nach 5 995,35 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6 028,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 973,92 Punkten lag.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 850,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 660,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 264,59 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 073,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 780,85 Punkten.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 5,38 Prozent auf 30,38 EUR), BASF (+ 4,98 Prozent auf 49,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,13 Prozent auf 60,95 EUR), BMW (+ 3,88 Prozent auf 91,04 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,67 Prozent auf 106,00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens (-7,17 Prozent auf 242,00 EUR), Deutsche Bank (-5,39 Prozent auf 31,96 EUR), Rheinmetall (-4,60 Prozent auf 1 679,50 EUR), Siemens Energy (-4,20 Prozent auf 148,40 EUR) und Infineon (-1,87 Prozent auf 40,31 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 12 718 241 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 474,734 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,81 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
