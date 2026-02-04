STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Am Mittwoch notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,23 Prozent schwächer bei 5 981,51 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,069 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,105 Prozent auf 5 989,07 Punkte an der Kurstafel, nach 5 995,35 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6 028,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 973,92 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 850,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 660,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 264,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 073,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 780,85 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 5,38 Prozent auf 30,38 EUR), BASF (+ 4,98 Prozent auf 49,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,13 Prozent auf 60,95 EUR), BMW (+ 3,88 Prozent auf 91,04 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,67 Prozent auf 106,00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens (-7,17 Prozent auf 242,00 EUR), Deutsche Bank (-5,39 Prozent auf 31,96 EUR), Rheinmetall (-4,60 Prozent auf 1 679,50 EUR), Siemens Energy (-4,20 Prozent auf 148,40 EUR) und Infineon (-1,87 Prozent auf 40,31 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 12 718 241 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 474,734 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,81 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at