Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Index im Blick
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06.07.2026 09:28:54
STOXX-Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester
Um 09:11 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,02 Prozent auf 6 414,16 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,504 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,111 Prozent auf 6 405,54 Punkte an der Kurstafel, nach 6 412,68 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6 404,73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 415,68 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, mit 6 062,07 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 5 692,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 288,81 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,64 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 420,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 1,96 Prozent auf 142,38 EUR), Rheinmetall (+ 1,15 Prozent auf 1 106,00 EUR), Deutsche Börse (+ 1,04 Prozent auf 252,40 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,92 Prozent auf 6,23 EUR) und Airbus SE (+ 0,92 Prozent auf 208,05 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-3,22 Prozent auf 74,89 EUR), Siemens Energy (-1,64 Prozent auf 165,36 EUR), Siemens (-0,83 Prozent auf 281,75 EUR), Eni (-0,41 Prozent auf 20,49 EUR) und BASF (+ 0,01 Prozent auf 47,79 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 283 893 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 629,927 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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