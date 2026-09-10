STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab

Am Donnerstag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,55 Prozent schwächer bei 6 276,97 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,457 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,068 Prozent fester bei 6 315,87 Punkten in den Handel, nach 6 311,56 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 329,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 262,48 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,69 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 535,62 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 6 009,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 361,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,29 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 2,19 Prozent auf 279,70 EUR), BASF (+ 1,21 Prozent auf 53,34 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,92 Prozent auf 54,94 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,86 Prozent auf 6,68 EUR) und Allianz (+ 0,55 Prozent auf 439,50 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-2,98 Prozent auf 140,82 EUR), SAP SE (-2,76 Prozent auf 177,82 EUR), adidas (-2,56 Prozent auf 142,70 EUR), Siemens (-2,38 Prozent auf 258,10 EUR) und Infineon (-2,02 Prozent auf 55,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 722 307 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 585,065 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 6,78 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at