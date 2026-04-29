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Euro STOXX 50-Performance 29.04.2026 09:29:11

STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt zum Start des Mittwochshandels ab

STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt zum Start des Mittwochshandels ab

Der Euro STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am Mittwochmorgen nicht halten.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 5 835,68 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,898 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,038 Prozent leichter bei 5 833,86 Punkten in den Handel, nach 5 836,10 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 850,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 833,86 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,734 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 505,80 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.01.2026, den Stand von 5 891,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 161,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,251 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 7,95 Prozent auf 148,75 EUR), Infineon (+ 3,69 Prozent auf 54,75 EUR), Airbus SE (+ 2,60 Prozent auf 170,36 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,45 Prozent auf 50,23 EUR) und UniCredit (+ 1,06 Prozent auf 66,56 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Deutsche Bank (-2,27 Prozent auf 26,68 EUR), Bayer (-1,31 Prozent auf 36,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,99 Prozent auf 538,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,88 Prozent auf 47,45 EUR) und Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 265,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 851 591 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 467,358 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,45 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 147,50 -0,64% adidas
Airbus SE 174,64 1,22% Airbus SE
ASML NV 1 213,60 1,97% ASML NV
BASF 54,45 1,68% BASF
Bayer 38,08 5,48% Bayer
Deutsche Bank AG 26,51 0,59% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 261,70 -1,02% Deutsche Börse AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 50,20 7,84% DHL Group (ex Deutsche Post)
Infineon AG 57,22 3,21% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,77 1,09% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 49,45 0,99% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 511,60 -3,36% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
UniCredit S.p.A. 65,48 0,09% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 86,20 0,26% Volkswagen (VW) AG Vz.

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EURO STOXX 50 5 876,18 1,03%

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