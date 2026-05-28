STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone

Letztendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,22 Prozent leichter bei 6 057,46 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,067 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,099 Prozent leichter bei 6 064,50 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 070,54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6 077,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 023,26 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,200 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 28.04.2026, einen Wert von 5 836,10 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 6 138,41 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 28.05.2025, einen Stand von 5 378,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,54 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4,41 Prozent auf 80,11 EUR), Rheinmetall (+ 4,15 Prozent auf 1 284,00 EUR), Airbus SE (+ 2,28 Prozent auf 177,76 EUR), Eni (+ 1,45 Prozent auf 22,75 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,38 Prozent auf 51,28 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-4,36 Prozent auf 166,76 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,33 Prozent auf 456,80 EUR), Allianz (-2,18 Prozent auf 380,90 EUR), Deutsche Börse (-1,51 Prozent auf 248,20 EUR) und BMW (-1,40 Prozent auf 75,94 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 298 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 535,654 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,71 zu Buche schlagen. Mit 7,60 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at