Eni Aktie

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WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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Euro STOXX 50 aktuell 19.06.2026 17:58:53

STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone

STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone

Am Freitag zogen sich die Anleger in Europa zurück.

Am Freitag verlor der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,33 Prozent auf 6 302,71 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,434 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,031 Prozent schwächer bei 6 321,31 Punkten in den Handel, nach 6 323,27 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6 297,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 337,22 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,24 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der Euro STOXX 50 5 851,16 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 613,83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 197,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,73 Prozent aufwärts. Bei 6 337,22 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. 5 376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 2,25 Prozent auf 21,62 EUR), Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1 202,60 EUR), Bayer (+ 1,86 Prozent auf 37,84 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,51 Prozent auf 45,28 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,36 Prozent auf 471,00 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Volkswagen (VW) vz (-4,35 Prozent auf 80,44 EUR), adidas (-1,71 Prozent auf 174,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,35 Prozent auf 51,30 EUR), Airbus SE (-1,20 Prozent auf 189,48 EUR) und Deutsche Telekom (-1,15 Prozent auf 26,60 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 19 314 721 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 638,406 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,63 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 174,25 -1,30% adidas
Airbus SE 189,56 -1,32% Airbus SE
ASML NV 1 650,20 -2,15% ASML NV
BASF 48,88 1,02% BASF
Bayer 37,79 2,33% Bayer
Deutsche Telekom AG 26,59 -1,23% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 51,24 -1,42% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 21,63 2,59% Eni S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 45,15 1,18% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 471,40 1,33% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 202,60 2,54% Rheinmetall AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,56 -4,64% Volkswagen (VW) AG Vz.

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