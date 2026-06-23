STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone

Am Dienstag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1,07 Prozent tiefer bei 6 243,57 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,422 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,579 Prozent tiefer bei 6 274,79 Punkten, nach 6 311,32 Punkten am Vortag.

Bei 6 274,79 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 209,12 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 019,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 574,32 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 23.06.2025, den Wert von 5 221,90 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 337,22 Punkten. 5 376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 1,94 Prozent auf 193,32 EUR), SAP SE (+ 1,74 Prozent auf 134,52 EUR), Deutsche Börse (+ 1,43 Prozent auf 247,50 EUR), Bayer (+ 1,10 Prozent auf 38,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,54 Prozent auf 26,26 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-6,26 Prozent auf 80,56 EUR), Siemens Energy (-3,93 Prozent auf 162,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,99 Prozent auf 77,92 EUR), Siemens (-2,42 Prozent auf 272,25 EUR) und adidas (-1,95 Prozent auf 171,10 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 8 727 034 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 638,946 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,10 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at