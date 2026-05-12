ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
|
12.05.2026 17:59:02
STOXX-Handel Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben
Am Dienstag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 1,42 Prozent auf 5 811,57 Punkte abwärts. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,947 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,568 Prozent auf 5 861,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 895,45 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 861,94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 801,49 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Stand von 5 926,11 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.02.2026, den Stand von 6 011,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 392,36 Punkten.
Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,663 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 3,67 Prozent auf 38,44 EUR), Eni (+ 2,27 Prozent auf 23,66 EUR), Deutsche Börse (+ 0,73 Prozent auf 249,80 EUR), adidas (+ 0,21 Prozent auf 142,00 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,07 Prozent auf 27,62 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-6,09 Prozent auf 468,90 EUR), Infineon (-5,91 Prozent auf 58,14 EUR), Siemens Energy (-5,05 Prozent auf 169,48 EUR), Rheinmetall (-1,99 Prozent auf 1 162,00 EUR) und Airbus SE (-1,70 Prozent auf 172,72 EUR) unter Druck.
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 712 976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 508,520 Mrd. Euro.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
12.05.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.05.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
12.05.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags schwächer (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
11.05.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.05.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
11.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
11.05.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.at)