STOXX-Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen

Das machte das Börsenbarometer in Europa zum Handelsschluss.

Am Mittwoch gewann der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 1,37 Prozent auf 6 104,60 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,051 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,101 Prozent stärker bei 6 027,91 Punkten, nach 6 021,85 Punkten am Vortag.

Bei 6 107,73 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 027,91 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,86 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 6 029,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 5 534,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.02.2025, den Stand von 5 533,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,35 Prozent aufwärts. Bei 6 107,73 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 5,12 Prozent auf 1 694,00 EUR), Siemens (+ 3,84 Prozent auf 244,80 EUR), Siemens Energy (+ 3,48 Prozent auf 166,65 EUR), Infineon (+ 3,39 Prozent auf 46,09 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,26 Prozent auf 31,00 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-7,11 Prozent auf 45,81 EUR), Deutsche Telekom (-2,97 Prozent auf 32,37 EUR), BASF (-1,40 Prozent auf 49,91 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,89 Prozent auf 531,80 EUR) und Allianz (+ 0,03 Prozent auf 372,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 898 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 463,183 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,89 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

