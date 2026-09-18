STOXX-Handel Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags

Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,34 Prozent leichter bei 6 238,21 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,316 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,100 Prozent auf 6 329,24 Punkte an der Kurstafel, nach 6 322,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 6 232,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 329,24 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 468,17 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 6 323,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 456,67 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,63 Prozent zu Buche. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 3,05 Prozent auf 56,06 EUR), Rheinmetall (+ 0,20 Prozent auf 1 018,20 EUR), Siemens Energy (-0,18 Prozent auf 141,54 EUR), Eni (-0,25 Prozent auf 23,81 EUR) und Airbus SE (-0,52 Prozent auf 194,56 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-4,31 Prozent auf 27,08 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,41 Prozent auf 78,28 EUR), Deutsche Bank (-3,37 Prozent auf 33,09 EUR), BMW (-3,23 Prozent auf 61,18 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,05 Prozent auf 44,79 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 9 315 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 538,121 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at