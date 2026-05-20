Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Euro STOXX 50-Entwicklung
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20.05.2026 09:28:45
STOXX-Handel: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen
Um 09:12 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,13 Prozent fester bei 5 858,87 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,891 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,085 Prozent fester bei 5 856,16 Punkten, nach 5 851,16 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 859,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 843,70 Punkten lag.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 20.04.2026, einen Wert von 5 982,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 131,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 20.05.2025, einen Stand von 5 454,65 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,145 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 199,78 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 1,69 Prozent auf 170,54 EUR), Infineon (+ 1,53 Prozent auf 65,63 EUR), Rheinmetall (+ 0,88 Prozent auf 1 217,60 EUR), Siemens (+ 0,70 Prozent auf 258,60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,05 Prozent auf 87,66 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1,37 Prozent auf 154,58 EUR), Bayer (-0,96 Prozent auf 38,15 EUR), adidas (-0,78 Prozent auf 145,60 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,61 Prozent auf 5,52 EUR) und UniCredit (-0,55 Prozent auf 70,21 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 307 437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 487,323 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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