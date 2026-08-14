Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Euro STOXX 50-Marktbericht
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14.08.2026 15:58:45
STOXX-Handel: Euro STOXX 50 steigt am Nachmittag
Um 15:42 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 6 549,20 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,573 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,010 Prozent auf 6 544,79 Punkte an der Kurstafel, nach 6 545,47 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 567,57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 544,79 Punkten lag.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,447 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, den Stand von 6 280,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 934,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 434,70 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11,94 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3,65 Prozent auf 181,78 EUR), Rheinmetall (+ 2,85 Prozent auf 1 197,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,41 Prozent auf 517,60 EUR), Airbus SE (+ 1,20 Prozent auf 215,55 EUR) und BMW (+ 1,16 Prozent auf 59,44 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Enel (-1,39 Prozent auf 9,53 EUR), adidas (-0,60 Prozent auf 158,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,54 Prozent auf 55,18 EUR), UniCredit (-0,51 Prozent auf 85,13 EUR) und Bayer (-0,48 Prozent auf 47,83 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 691 266 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 603,950 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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