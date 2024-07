STOXX-Handel: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Mittwochshandels

So performte der Euro STOXX 50 am Mittwoch schlussendlich.

Am Mittwoch legte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 1,17 Prozent auf 4 960,96 Punkte zu. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,240 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,113 Prozent höher bei 4 909,14 Punkten, nach 4 903,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 896,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 960,96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,313 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 10.06.2024, den Stand von 5 016,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 000,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 256,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,93 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 3,06 Prozent auf 26,13 EUR), Stellantis (+ 2,48 Prozent auf 18,47 EUR), adidas (+ 2,41 Prozent auf 221,30 EUR), BMW (+ 2,05 Prozent auf 89,50 EUR) und Siemens (+ 1,80 Prozent auf 176,38 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-1,20 Prozent auf 43,68 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,33 Prozent auf 106,25 EUR), Deutsche Börse (+ 0,13 Prozent auf 186,60 EUR), Ferrari (+ 0,51 Prozent auf 398,08 EUR) und Eni (+ 0,56 Prozent auf 14,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 5 274 708 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 392,596 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,29 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at