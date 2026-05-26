STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,64 Prozent schwächer bei 6 097,16 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,031 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,106 Prozent auf 6 130,16 Punkte an der Kurstafel, nach 6 136,66 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 078,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 130,16 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Wert von 5 883,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 161,56 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, bei 5 395,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 2,10 Prozent auf 23,29 EUR), Infineon (+ 0,95 Prozent auf 77,46 EUR), Enel (+ 0,86 Prozent auf 9,88 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,51 Prozent auf 476,40 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,43 Prozent auf 50,98 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-2,36 Prozent auf 150,84 EUR), adidas (-1,39 Prozent auf 155,65 EUR), Bayer (-1,33 Prozent auf 37,90 EUR), Siemens (-1,08 Prozent auf 273,75 EUR) und Deutsche Börse (-1,05 Prozent auf 253,80 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 147 324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 543,054 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,62 Prozent.

Redaktion finanzen.at