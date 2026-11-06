STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge

Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,36 Prozent auf 6 146,60 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,420 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,383 Prozent leichter bei 6 207,70 Punkten, nach 6 231,54 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 207,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 122,47 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,194 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 272,23 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Wert von 6 502,56 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 5 611,18 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,06 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 3,16 Prozent auf 117,44 EUR), Infineon (+ 0,87 Prozent auf 46,35 EUR), UniCredit (-0,60 Prozent auf 76,47 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,36 Prozent auf 6,18 EUR) und Airbus SE (-1,40 Prozent auf 196,20 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,97 Prozent auf 57,38 EUR), Rheinmetall (-3,96 Prozent auf 808,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,94 Prozent auf 571,20 EUR), Allianz (-3,85 Prozent auf 447,20 EUR) und BASF (-3,39 Prozent auf 54,19 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 376 908 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 515,535 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,98 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at