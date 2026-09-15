STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste

Am Dienstag verliert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,58 Prozent auf 6 224,33 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 5,375 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,196 Prozent auf 6 248,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6 260,38 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6 248,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 224,33 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 6 539,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 229,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 440,40 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 6,39 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 0,69 Prozent auf 49,67 EUR), adidas (+ 0,45 Prozent auf 144,55 EUR), BMW (+ 0,35 Prozent auf 62,94 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,31 Prozent auf 29,02 EUR) und Enel (+ 0,30 Prozent auf 8,79 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Bank (-3,13 Prozent auf 33,08 EUR), UniCredit (-2,68 Prozent auf 82,42 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,73 Prozent auf 6,58 EUR), BASF (-1,66 Prozent auf 51,51 EUR) und Infineon (-1,15 Prozent auf 53,42 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 418 315 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 569,802 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at