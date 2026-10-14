ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Kursentwicklung im Fokus
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14.10.2026 09:29:35
STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne
Am Mittwoch gewinnt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,52 Prozent auf 6 199,24 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,324 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,145 Prozent stärker bei 6 175,94 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 167,01 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6 204,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 175,94 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,370 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 260,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 280,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 552,05 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,96 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 1,61 Prozent auf 56,90 EUR), adidas (+ 1,60 Prozent auf 155,70 EUR), Rheinmetall (+ 1,11 Prozent auf 964,00 EUR), Siemens (+ 0,87 Prozent auf 276,90 EUR) und BMW (+ 0,62 Prozent auf 54,76 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,11 Prozent auf 528,80 EUR), Eni (-0,10 Prozent auf 25,69 EUR), Enel (-0,09 Prozent auf 9,03 EUR), Allianz (-0,07 Prozent auf 423,20 EUR) und SAP SE (-0,03 Prozent auf 197,22 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 543 104 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 607,342 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,31 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,74 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|DZ BANK
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|16:35
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|16:35
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|153,85
|0,82%
|Allianz
|425,20
|0,43%
|ASML NV
|1 526,60
|-0,09%
|BMW AG
|54,50
|-0,04%
|Deutsche Telekom AG
|25,26
|-0,12%
|Enel S.p.A.
|9,03
|-0,02%
|Eni S.p.A.
|25,84
|0,82%
|Infineon AG
|55,19
|-1,99%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,55
|-0,58%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|531,60
|0,42%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,88
|-0,53%
|Rheinmetall AG
|980,20
|2,82%
|SAP SE
|197,20
|0,37%
|Siemens AG
|274,35
|-0,13%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 190,37
|0,38%
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