STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start fester

Anleger in Europa schicken den Euro STOXX 50 am Morgen erneut ins Plus.

Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,34 Prozent stärker bei 6 250,46 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,360 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,146 Prozent auf 6 238,50 Punkte an der Kurstafel, nach 6 229,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 253,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 238,50 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 5 827,76 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 739,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 339,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,84 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 294,68 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,25 Prozent auf 1 187,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,19 Prozent auf 52,78 EUR), Airbus SE (+ 1,09 Prozent auf 185,76 EUR), Siemens (+ 0,87 Prozent auf 272,70 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,67 Prozent auf 5,98 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-1,13 Prozent auf 35,90 EUR), Infineon (-1,13 Prozent auf 79,84 EUR), BMW (-1,05 Prozent auf 67,62 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,92 Prozent auf 48,92 EUR) und Deutsche Telekom (-0,90 Prozent auf 27,60 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 266 040 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 628,077 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 7,35 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at