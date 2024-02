STOXX-Handel Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter

Der Euro STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,49 Prozent leichter bei 4 625,41 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,067 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,139 Prozent tiefer bei 4 641,94 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 648,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 644,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 619,48 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,245 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der Euro STOXX 50 4 521,65 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 01.11.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 091,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.02.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 171,44 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 2,50 Prozent zu. Bei 4 674,74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Stellantis (+ 0,89 Prozent auf 20,63 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,77 Prozent auf 22,92 EUR), Deutsche Börse (+ 0,60 Prozent auf 185,85 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,56 Prozent auf 63,20 EUR) und Infineon (+ 0,25 Prozent auf 33,83 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen adidas (-8,06 Prozent auf 161,92 EUR), UniCredit (-1,78 Prozent auf 27,11 EUR), Enel (-1,48 Prozent auf 6,25 EUR), Bayer (-1,38 Prozent auf 28,50 EUR) und BASF (-1,12 Prozent auf 43,96 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 699 373 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 390,033 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,88 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

