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Marktbericht 04.08.2026 17:58:48

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Der Euro STOXX 50 stieg am Dienstag.

Am Dienstag sprang der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,97 Prozent auf 6 488,57 Punkte an. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,433 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,300 Prozent stärker bei 6 445,79 Punkten, nach 6 426,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 490,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 445,79 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 412,68 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 04.05.2026, einen Stand von 5 763,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 242,32 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10,91 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 490,34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 3,66 Prozent auf 63,72 EUR), Airbus SE (+ 2,98 Prozent auf 214,20 EUR), Bayer (+ 2,40 Prozent auf 48,25 EUR), Siemens Energy (+ 2,25 Prozent auf 150,86 EUR) und Rheinmetall (+ 2,20 Prozent auf 1 200,80 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil adidas (-2,52 Prozent auf 160,65 EUR), Eni (-1,87 Prozent auf 23,11 EUR), BASF (-1,21 Prozent auf 50,44 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,19 Prozent auf 514,80 EUR) und Deutsche Börse (-0,94 Prozent auf 264,50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 6 520 581 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 552,766 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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