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WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Marktbericht
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04.08.2026 17:58:48
STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen
Am Dienstag sprang der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,97 Prozent auf 6 488,57 Punkte an. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,433 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,300 Prozent stärker bei 6 445,79 Punkten, nach 6 426,50 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 490,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 445,79 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 412,68 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 04.05.2026, einen Stand von 5 763,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 242,32 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10,91 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 490,34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 3,66 Prozent auf 63,72 EUR), Airbus SE (+ 2,98 Prozent auf 214,20 EUR), Bayer (+ 2,40 Prozent auf 48,25 EUR), Siemens Energy (+ 2,25 Prozent auf 150,86 EUR) und Rheinmetall (+ 2,20 Prozent auf 1 200,80 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil adidas (-2,52 Prozent auf 160,65 EUR), Eni (-1,87 Prozent auf 23,11 EUR), BASF (-1,21 Prozent auf 50,44 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,19 Prozent auf 514,80 EUR) und Deutsche Börse (-0,94 Prozent auf 264,50 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 6 520 581 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 552,766 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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