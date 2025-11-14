STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels schwächer

Am Freitag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,85 Prozent auf 5 693,72 Punkte abwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,949 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,203 Prozent leichter bei 5 731,16 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 742,79 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 631,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 731,16 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,52 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 552,05 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.08.2025, den Stand von 5 434,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.11.2024, den Stand von 4 833,53 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 15,78 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 9,35 Prozent auf 110,50 EUR), Siemens (+ 1,48 Prozent auf 230,35 EUR), Allianz (+ 1,16 Prozent auf 367,60 EUR), Enel (+ 0,55 Prozent auf 8,94 EUR) und BMW (-0,07 Prozent auf 88,74 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-5,11 Prozent auf 28,41 EUR), Deutsche Bank (-3,26 Prozent auf 31,87 EUR), SAP SE (-3,21 Prozent auf 211,10 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,94 Prozent auf 5,80 EUR) und Airbus SE (-1,78 Prozent auf 206,55 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 7 604 592 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 345,663 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,35 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at