Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Kursentwicklung im Fokus
|
14.11.2025 17:58:55
STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels schwächer
Am Freitag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,85 Prozent auf 5 693,72 Punkte abwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,949 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,203 Prozent leichter bei 5 731,16 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 742,79 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 631,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 731,16 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,52 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 552,05 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.08.2025, den Stand von 5 434,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.11.2024, den Stand von 4 833,53 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 15,78 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 9,35 Prozent auf 110,50 EUR), Siemens (+ 1,48 Prozent auf 230,35 EUR), Allianz (+ 1,16 Prozent auf 367,60 EUR), Enel (+ 0,55 Prozent auf 8,94 EUR) und BMW (-0,07 Prozent auf 88,74 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-5,11 Prozent auf 28,41 EUR), Deutsche Bank (-3,26 Prozent auf 31,87 EUR), SAP SE (-3,21 Prozent auf 211,10 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,94 Prozent auf 5,80 EUR) und Airbus SE (-1,78 Prozent auf 206,55 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 7 604 592 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 345,663 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,35 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.mehr Nachrichten
|
14.11.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
14.11.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
13.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
13.11.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.mehr Analysen
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|205,85
|-1,95%
|Allianz
|367,10
|0,91%
|ASML NV
|864,60
|-1,20%
|Bayer
|28,33
|-4,71%
|BMW AG
|88,48
|-0,25%
|BNP Paribas S.A.
|68,62
|-0,49%
|Deutsche Bank AG
|31,79
|-2,43%
|Enel S.p.A.
|9,00
|1,88%
|Infineon AG
|35,11
|-1,58%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,82
|-1,69%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|14,93
|-0,70%
|SAP SE
|210,90
|-3,03%
|Siemens AG
|229,65
|-0,15%
|Siemens Energy AG
|110,35
|1,47%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 693,77
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.