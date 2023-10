STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Handelsstart leichter

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,41 Prozent auf 4 088,96 Punkte nach unten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,626 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,026 Prozent schwächer bei 4 104,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 105,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 104,79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 079,72 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,16 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 19.09.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 242,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.07.2023, wies der Euro STOXX 50 4 362,28 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, stand der Euro STOXX 50 bei 3 471,24 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 6,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 4,71 Prozent auf 126,84 EUR), adidas (-0,40 Prozent auf 175,66 EUR), Deutsche Telekom (-0,59 Prozent auf 20,35 EUR), BASF (-0,68 Prozent auf 41,56 EUR) und Bayer (-0,68 Prozent auf 42,24 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Stellantis (-3,25 Prozent auf 18,29 EUR), Deutsche Börse (-2,48 Prozent auf 153,30 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,67 Prozent auf 2,39 EUR), BMW (-1,66 Prozent auf 96,28 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,29 Prozent auf 63,35 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 433 485 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 333,806 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,28 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

