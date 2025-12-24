STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer

Der Euro STOXX 50 gibt am dritten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 5 748,83 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,900 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 5 749,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 749,28 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 744,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 753,62 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,097 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 528,67 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 464,56 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, bei 4 857,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 16,90 Prozent aufwärts. Bei 5 818,07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie aufweisen. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 347,291 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Eni-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at