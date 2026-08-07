STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels freundlich

Der Euro STOXX 50 knüpft am fünften Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 6 513,84 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,533 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,086 Prozent auf 6 508,13 Punkte an der Kurstafel, nach 6 502,56 Punkten am Vortag.

Bei 6 508,13 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 523,86 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 319,86 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 972,65 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 5 332,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,34 Prozent aufwärts. Bei 6 528,46 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 2,62 Prozent auf 175,46 EUR), Infineon (+ 1,29 Prozent auf 61,10 EUR), Siemens (+ 1,12 Prozent auf 276,15 EUR), Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 1 168,60 EUR) und Airbus SE (+ 0,71 Prozent auf 214,00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,91 Prozent auf 507,40 EUR), Allianz (-1,09 Prozent auf 435,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,61 Prozent auf 75,10 EUR), Enel (-0,45 Prozent auf 9,95 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,22 Prozent auf 46,66 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 390 126 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 564,946 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,22 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at