Enel Aktie

Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Performance 07.08.2026 09:28:29

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels freundlich

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels freundlich

Der Euro STOXX 50 knüpft am fünften Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 6 513,84 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,533 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,086 Prozent auf 6 508,13 Punkte an der Kurstafel, nach 6 502,56 Punkten am Vortag.

Bei 6 508,13 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 523,86 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 319,86 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 972,65 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 5 332,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,34 Prozent aufwärts. Bei 6 528,46 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 2,62 Prozent auf 175,46 EUR), Infineon (+ 1,29 Prozent auf 61,10 EUR), Siemens (+ 1,12 Prozent auf 276,15 EUR), Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 1 168,60 EUR) und Airbus SE (+ 0,71 Prozent auf 214,00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,91 Prozent auf 507,40 EUR), Allianz (-1,09 Prozent auf 435,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,61 Prozent auf 75,10 EUR), Enel (-0,45 Prozent auf 9,95 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,22 Prozent auf 46,66 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 390 126 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 564,946 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,22 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Enel S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
28.07.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP Buy UBS AG
27.07.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 213,45 0,68% Airbus SE
Allianz 435,50 -1,09% Allianz
ASML NV 1 503,20 0,91% ASML NV
BASF 51,38 0,53% BASF
Deutsche Telekom AG 28,96 -0,62% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 10,02 0,55% Enel S.p.A.
Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 47,00 0,28% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 514,80 -1,53% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 145,00 -0,54% Rheinmetall AG
SAP SE 177,68 3,09% SAP SE
Siemens AG 280,20 2,60% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,22 1,14% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 523,86 0,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15:50 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen