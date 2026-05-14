STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start im Plus

Aktuell geht es für den Euro STOXX 50 erneut nach oben.

Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0,60 Prozent aufwärts auf 5 896,25 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,857 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 877,37 Zählern und damit 0,278 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 861,07 Punkte).

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5 905,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 877,37 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,188 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 984,51 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 5 985,23 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 14.05.2025, den Stand von 5 403,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,784 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,84 Prozent auf 1 153,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,03 Prozent auf 88,28 EUR), Infineon (+ 2,02 Prozent auf 65,66 EUR), Siemens (+ 2,01 Prozent auf 272,15 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,69 Prozent auf 51,62 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BMW (-3,42 Prozent auf 77,94 EUR), Deutsche Börse (-1,67 Prozent auf 241,10 EUR), Eni (-0,72 Prozent auf 23,48 EUR), BASF (-0,41 Prozent auf 53,78 EUR) und Bayer (-0,08 Prozent auf 37,94 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 372 447 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 487,862 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,55 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at