Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursentwicklung im Fokus
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31.03.2026 09:29:23
STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start in Rot
Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,23 Prozent tiefer bei 5 529,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,626 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,112 Prozent tiefer bei 5 535,57 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 541,79 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 544,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 529,07 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, mit 6 138,41 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 wies am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, einen Wert von 5 791,41 Punkten auf. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 248,39 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 5,49 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Börse (+ 1,22 Prozent auf 248,70 EUR), SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 148,66 EUR), Enel (+ 0,68) Prozent auf 9,46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,60 Prozent auf 538,00 EUR) und Bayer (+ 0,59 Prozent auf 39,30 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-1,61 Prozent auf 36,72 EUR), BASF (-1,25 Prozent auf 52,34 EUR), Airbus SE (-0,84 Prozent auf 157,86 EUR), Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 1 398,00 EUR) und Siemens (-0,66 Prozent auf 204,05 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 283 649 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 441,843 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,21 zu Buche schlagen. Mit 8,49 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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