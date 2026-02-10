STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start leichter

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am zweiten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,13 Prozent leichter bei 6 051,42 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,070 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,112 Prozent auf 6 065,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 059,01 Punkten am Vortag.

Bei 6 046,79 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 065,78 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 997,47 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, bei 5 664,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 358,30 Punkte taxiert.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,44 Prozent zu. Bei 6 073,34 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 780,85 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 2,92 Prozent auf 50,08 EUR), adidas (+ 2,05 Prozent auf 156,75 EUR), SAP SE (+ 1,42 Prozent auf 177,40 EUR), BMW (+ 1,36 Prozent auf 89,44 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,05 Prozent auf 58,92 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Allianz (-2,63 Prozent auf 377,20 EUR), Siemens Energy (-1,58 Prozent auf 155,40 EUR), Infineon (-1,39 Prozent auf 41,41 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,89 Prozent auf 6,01 EUR) und Eni (-0,84 Prozent auf 17,71 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Aktuell weist die BASF-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 497 218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 462,718 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,23 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

