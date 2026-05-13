STOXX-Handel: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,55 Prozent stärker bei 5 840,36 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,924 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,195 Prozent auf 5 819,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 808,45 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5 819,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 855,75 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,13 Prozent nach. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 905,02 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 5 985,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 416,21 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,171 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 6,60 Prozent auf 61,98 EUR), Siemens Energy (+ 3,93 Prozent auf 176,14 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,24 Prozent auf 28,24 EUR), Allianz (+ 1,58 Prozent auf 374,00 EUR) und BASF (+ 1,45 Prozent auf 53,97 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-3,77 Prozent auf 1 118,20 EUR), SAP SE (-1,21 Prozent auf 140,68 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,19 Prozent auf 5,75 EUR), Deutsche Börse (-0,72 Prozent auf 248,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,46 Prozent auf 86,34 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 110 090 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 503,202 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,44 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at