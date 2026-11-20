Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 2,04 Prozent auf 5 989,22 Punkte abwärts. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,303 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,803 Prozent schwächer bei 6 064,76 Punkten, nach 6 113,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 5 955,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 064,76 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 6,26 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 121,66 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 422,06 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Wert von 5 569,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,37 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,11 Prozent auf 26,33 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 578,00 EUR), Bayer (-0,33 Prozent auf 54,50 EUR), Eni (-0,67 Prozent auf 24,41 EUR) und BMW (-0,70 Prozent auf 53,96 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-6,47 Prozent auf 46,15 EUR), Siemens Energy (-5,49 Prozent auf 119,74 EUR), Siemens (-3,77 Prozent auf 256,85 EUR), Rheinmetall (-2,88 Prozent auf 704,70 EUR) und Airbus SE (-2,88 Prozent auf 192,52 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 959 032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 485,935 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at