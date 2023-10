STOXX-Handel So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,67 Prozent auf 3 846,97 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,208 Prozent tiefer bei 3 865,05 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 873,11 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 834,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 865,05 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 2,51 Prozent. Vor einem Monat, am 20.09.2023, stand der STOXX 50 noch bei 4 007,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, lag der STOXX 50 noch bei 3 975,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, wies der STOXX 50 3 424,30 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 4,38 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit GSK (+ 0,92 Prozent auf 14,65 GBP), Novartis (+ 0,74 Prozent auf 85,38 CHF), Roche (+ 0,69 Prozent auf 240,10 CHF), Unilever (+ 0,19 Prozent auf 39,96 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 0,18 Prozent auf 59,53 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen HSBC (-3,35 Prozent auf 6,20 GBP), Glencore (-2,68 Prozent auf 4,38 GBP), Rio Tinto (-2,67 Prozent auf 49,17 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,10 Prozent auf 62,12 EUR) und UBS (-1,93 Prozent auf 21,29 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 583 253 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 427,080 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,81 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,79 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

