STOXX-Handel So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 6 159,31 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,280 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,205 Prozent höher bei 6 177,33 Punkten, nach 6 164,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 6 140,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 181,34 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,61 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, den Stand von 6 301,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 289,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 704,35 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,28 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 3,26 Prozent auf 29,82 EUR), Siemens Energy (+ 2,21 Prozent auf 131,42 EUR), Infineon (+ 1,14 Prozent auf 53,19 EUR), BMW (+ 0,99 Prozent auf 57,28 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,93 Prozent auf 40,15 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,70 Prozent auf 57,82 EUR), Rheinmetall (-1,19 Prozent auf 1 013,00 EUR), Airbus SE (-0,62 Prozent auf 191,66 EUR), Deutsche Telekom (-0,60 Prozent auf 24,99 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,52 Prozent auf 5,99 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 4 651 533 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 566,564 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at