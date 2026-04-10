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Euro STOXX 50 im Blick 10.04.2026 15:58:54

STOXX-Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag

STOXX-Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag

Der Euro STOXX 50 performt derzeit positiv.

Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,74 Prozent auf 5 939,79 Punkte nach oben. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,961 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,103 Prozent fester bei 5 902,37 Punkten, nach 5 896,29 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 958,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 894,53 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 4,11 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 837,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 997,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 818,92 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,53 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,29 Prozent auf 43,36 EUR), BASF (+ 2,28 Prozent auf 54,80 EUR), Siemens (+ 2,16 Prozent auf 231,65 EUR), BMW (+ 1,72 Prozent auf 83,80 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,52 Prozent auf 49,37 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-5,70 Prozent auf 1 461,80 EUR), Deutsche Börse (-0,43 Prozent auf 253,10 EUR), Enel (-0,34 Prozent auf 9,85 EUR), Airbus SE (-0,26 Prozent auf 170,42 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 554,00 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 314 992 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 467,358 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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