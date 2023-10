STOXX-Handel So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags

Der Euro STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr 0,20 Prozent auf 4 127,87 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,608 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,023 Prozent auf 4 137,07 Punkte an der Kurstafel, nach 4 136,12 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 157,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4 110,83 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, einen Stand von 4 295,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 400,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, den Stand von 3 381,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 7,05 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 1,65 Prozent auf 22,76 EUR), BASF (+ 1,17 Prozent auf 42,53 EUR), Flutter Entertainment (+ 1,06 Prozent auf 133,20 GBP), SAP SE (+ 0,52 Prozent auf 122,82 EUR) und Allianz (+ 0,45 Prozent auf 223,80 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-2,46 Prozent auf 31,32 EUR), Stellantis (-2,08 Prozent auf 18,54 EUR), Ferrari (-1,16 Prozent auf 295,24 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,12 Prozent auf 38,50 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 63,97 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 846 801 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 329,910 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Stellantis-Aktie präsentiert mit 3,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

